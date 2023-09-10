Голосование в Менделеевском районе РТ проходит активно

Сегодня в Менделеевском районе, как и в других муниципальных образованиях, проходят дополнительные выборы депутатов представительных органов муниципальных образований. Двери избирательных участков открыты с 7 утра.

«Голосование проходит активно, работают три избирательных участка», — сообщили «Татар-информу» в пресс-службе Менделеевского района РТ.

Избирательный участок №1924 работает по Камаевскому одномандатному округу. Количество избирателей здесь — 43 человека.

Старогришкинский одномандатный избирательный округ обслуживает избирательный участок №1929. Количество избирателей — 57 человек. На избирательном участке №1934 по Тураевскому одномандатному округу голосуют 77 человек.

Избирательные участки будут открыты до 20 часов. Всего дополнительные выборы депутатов муниципальных образований проходят в 36 районах республики.

Напомним, явка на выборах муниципальных депутатов в Татарстане на 10 утра составила более 10%.

Накануне Раис Татарстана Рустам Минниханов поручил обеспечить безопасность на всех участках в республике.