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Голосование в Менделеевском районе РТ проходит активно
Сегодня в Менделеевском районе, как и в других муниципальных образованиях, проходят дополнительные выборы депутатов представительных органов муниципальных образований. Двери избирательных участков открыты с 7 утра.
«Голосование проходит активно, работают три избирательных участка», — сообщили «Татар-информу» в пресс-службе Менделеевского района РТ.
Избирательный участок №1924 работает по Камаевскому одномандатному округу. Количество избирателей здесь — 43 человека.
Старогришкинский одномандатный избирательный округ обслуживает избирательный участок №1929. Количество избирателей — 57 человек. На избирательном участке №1934 по Тураевскому одномандатному округу голосуют 77 человек.
Избирательные участки будут открыты до 20 часов. Всего дополнительные выборы депутатов муниципальных образований проходят в 36 районах республики.
Напомним, явка на выборах муниципальных депутатов в Татарстане на 10 утра составила более 10%.
Накануне Раис Татарстана Рустам Минниханов поручил обеспечить безопасность на всех участках в республике.
Фото: пресс-служба Менделеевского района РТ
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