Гололедица и мокрый снег ожидаются в Татарстане

Завтра, 26 октября, под влиянием тылового гребня антициклона в Татарстане установится достаточно спокойная погода. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.

Небо над республикой будет облачным с прояснениями. Ночью и утром местами по региону возможны небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега, которые прекратятся днем.

Прогнозируется умеренный северо-западный и северный ветер. В ночные и утренние часы на отдельных участках дорог, как и накануне, образуется гололедица, отмечают синоптики.

В темное время суток температура воздуха по Татарстану составит от -4 до +1 градуса (в Казани — от 1 до 3 градусов ниже нуля). В дневные часы воздух прогреется до 0, +5 градусов (в столице РТ — до +2, +4).

Согласно предварительным данным метеорологов, в дальнейшем на этой неделе температурный фон на территории республики существенно не изменится.