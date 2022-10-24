Синоптики предупредили о гололедице и сильном ветре в Татарстане

Во вторник на территории Татарстана ожидается облачная и ветреная погода. В ночные часы температуры опустятся ниже нуля, ожидаются осадки. На отдельных участках дорог возможна гололедица, предупреждает Гидрометцентр РТ.

Кроме того, в ночные часы ожидается сильный ветер, порывы которого могут достигать 15–18 м/с.

Синоптики предупреждают также о небольших осадках в виде дождя и мокрого снега. Температуры воздуха ночью составят от −3 до +2 градусов, днем будет чуть теплее — 0–5 градусов.