news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Общество
24 октября 2022  16:00

Синоптики предупредили о гололедице и сильном ветре в Татарстане

news_top_970_100

Во вторник на территории Татарстана ожидается облачная и ветреная погода. В ночные часы температуры опустятся ниже нуля, ожидаются осадки. На отдельных участках дорог возможна гололедица, предупреждает Гидрометцентр РТ.

Кроме того, в ночные часы ожидается сильный ветер, порывы которого могут достигать 15–18 м/с.

Синоптики предупреждают также о небольших осадках в виде дождя и мокрого снега. Температуры воздуха ночью составят от −3 до +2 градусов, днем будет чуть теплее — 0–5 градусов.

#прогноз #мокрый снег #гололедица
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100