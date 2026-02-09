«Голодовка не нужна Всевышнему»: имам объяснил, можно ли ругаться во время уразы
Конфликты во время уразы не нарушают пост, но могут существенно снизить награду за него. Об этом в интервью «Татар-информу» рассказал имам казанской мечети «Гаиля» Рустам хайруллин.
По его словам, воздерживаться от еды и питья в светлое время суток – это самое легкое в посте, куда сложнее сдерживать свой язык.
«Наш Пророк нам напоминает, что если кто-то держит уразу, но кого-то обижает, кого-то оскорбляет, кого-то обманывает, то подобная голодовка не нужна Всевышнему. Это значит, за это не будет награды, ты просто голодал. Ураза – это не просто голодовка, мы сдерживаем свои помыслы, мы сдерживаем свой язык, мы сдерживаем свой желудок», – сказал Хайруллин.
