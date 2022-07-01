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Спорт
1 июля 2022  16:41

Хоккеист сборной России задержан в Санкт-Петербурге сотрудниками военкомата

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Российский вратарь Иван Федотов, ныне выступающий в составе клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Филадельфии Флайерз», задержан в Санкт-Петербурге сотрудниками военкомата. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

О причинах случившегося в данный момент не сообщается. 

Напомним, в минувшем сезоне Федотов в составе московского ЦСКА стал обладателем Кубка Гагарина, после чего подписал контракт с клубом НХЛ.

Ранее «Ак Барс» официально объявил о назначении на пост главного тренера Олега Знарка.

#хоккей #сборная россии по хоккею
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