В Госдуме предложили отказаться от МРОТ

России следует отказаться от минимального размера оплаты труда, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Николай Арефьев. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Ura.ru.

«Надо отвязаться от минимальной оплаты труда. Мы уже привыкли за 30 лет: минимальный размер оплаты труда, минимальные зарплаты. Надо уходить от этого. Такого нет нигде», — заявил Арефьев.

По его мнению, оплата труда при любых обстоятельствах должна быть на уровне или выше прожиточного минимума, и ориентироваться целесообразно именно на этот показатель.

Депутат подчеркнул, что сейчас к МРОТ привязаны многие налоги и штрафы, а это «больше вредит, чем придает пользы».

С 1 января действует механизм, по которому размер МРОТ должен составлять 42% от медианной зарплаты, а прожиточный минимум — 44,2% от медианного среднедушевого дохода за предыдущий год. С начала 2021 МРОТ установлен в размере 12 792 рубля в месяц.