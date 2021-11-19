Голикова назвала 11 российских регионов, где уровень вакцинации превышает 60%

В 11 субъектах РФ уровень иммунизации населения от коронавируса выше 60 процентов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на вице-премьера страны Татьяну Голикову.

«Если в целом по стране уровень [коллективного иммунитета к коронавирусу] составил 50,2%, то есть регионы-лидеры, где этот показатель выше 60%. Это Белгородская, Московская, Мурманская области, Москва, Санкт-Петербург, Севастополь, республики Карелия, Тыва, Чечня, Чукотский и Ненецкий автономные округа», — отметила Голикова.

На встрече Президента России Владимира Путина с членами Правительства, прошедшей 10 ноября, вице-премьер заявила, что для эффективной борьбы с коронавирусом необходимо в ближайшее время привить не менее 80% граждан РФ.