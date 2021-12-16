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Здоровье
16 декабря 2021  15:44

Голикова: Сроки действия сертификатов вакцинации могут измениться из-за новых штаммов

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В случае ухудшения эпидемиологической ситуации в России в связи с возникновением новых штаммов сроки действия сертификатов могут измениться, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. Об этом сообщает ТАСС.

После получения более подробной информации о новом штамме, сроки введения второй вакцины могут быть скорректированы, добавила Голикова.

По ее словам, в 2020 году ни один человек в России не умер от прививки против коронавируса, а итоги 2021-го еще не подводились.

В целом за последние две недели смертность в стране  снизилась на 14,7%, а уровень коллективного иммунитета достиг 57,7%

Ранее Голикова призвала не отменять установленные ограничения в регионах РФ.

 

#Татьяна Голикова #коронавирус #массовая вакцинация
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