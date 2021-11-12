Голикова: Сертификат вакцинации должен стать таким же документом, как паспорт

Сертификат о прохождении вакцинации от коронавируса для россиян должен стать одним из самых важных документов наряду с паспортом. Об этом заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова, сообщает РИА Новости.

«Сертификат прививки от коронавируса должен стать таким же важным документом в жизни наших граждан, как паспорт. И очень радуют новости из регионов о рекордах по суточной вакцинации», — приводит слова Голиковой оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса.

В то же время, по словам вице-премьера, необходимо достичь коллективного иммунитета в краткие сроки, чтобы не допустить дальнейшего развития эпидемии Covid-19 в России.

Согласно последним данным оперштаба, полный курс вакцинации завершили около 58 млн россиян. Уровень коллективного иммунитета в стране на сегодняшний день достигает 49%.

Ранее Голикова заявляла, что для борьбы с распространением коронавируса необходимо вакцинировать не менее 80% населения РФ, о чем сообщало ИА «Татар-информ».