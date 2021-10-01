Голикова рассказала, что в России не планируют объявлять локдаун из-за Covid-19

В России не планируют вводить локдаун из-за ухудшения ситуации с новой коронавирусной инфекцией. Об этом вице-премьер страны Татьяна Голикова.

«Локдаун объявлять не будем», — ответила зампред Правительства РФ на вопрос корреспондента РИА Новости.

В последние недели прирост заболеваемости Covid-19 увеличивается, профильные ведомства связывают это с наступлением осени. Так, руководитель Управления Роспотребнадзора по Татарстану Марина Патяшина сообщила, что количество случаев Covid-19 в республике еженедельно растет на 10%.