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Ру Тат
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1 октября 2021  13:01

Голикова рассказала, что в России не планируют объявлять локдаун из-за Covid-19

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В России не планируют вводить локдаун из-за ухудшения ситуации с новой коронавирусной инфекцией. Об этом вице-премьер страны Татьяна Голикова.

«Локдаун объявлять не будем», — ответила зампред Правительства РФ на вопрос корреспондента РИА Новости.

В последние недели прирост заболеваемости Covid-19 увеличивается, профильные ведомства связывают это с наступлением осени. Так, руководитель Управления Роспотребнадзора по Татарстану Марина Патяшина сообщила, что количество случаев Covid-19 в республике еженедельно растет на 10%.

#Коронавирус #татьяна голикова
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