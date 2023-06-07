Голикова раскритиковала Минздрав РФ за плохую борьбу с детским ожирением

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова раскритиковала Министерство здравоохранения, которое не смогло вовремя разработать дорожную карту по борьбе с ожирением у детей и подростков. Соответствующее поручение ведомству дали еще в 2021 году, напомнила она.

«Я напоминаю вам, и вы, Олег Олегович, сейчас об этом частично сказали, что еще 21 сентября 2021 года совет вам давал поручение разработать дорожную карту по борьбе с ожирением у детей и подростков, вы ее не разработали», — цитирует Голикову ТАСС.

Еще одной проблемой она назвала слишком разные статистические данные по ожирению, призвав выработать единую информацию. В целом, по ее словам, в прошлом году обращаемость по вопросам здорового образа жизни в России возросла на 25% и составила более 3 млн человек. И хотя 3,4 млн человек получили индивидуальные паспорта здоровья, нет «дальнейшего понимания», что с ними происходит «с точки зрения качественного отношения к своему здоровью, профилактике, питанию», подытожила вице-премьер.

Напомним, в марте Управление Роспотребнадзора по РТ сообщило, что в Татарстане треть учеников начальных классов страдают ожирением. В республике ожирение имеется у 30 школьников 5–9 классов и 11 учеников 10–11 классов в каждой сотне учащихся.