Треть учеников начальных классов в Татарстане страдают ожирением

Согласно социсследованию, в Татарстане 32 из 100 опрошенных ребенка 1–4 классов страдают ожирением. Такие данные привела заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина на заседании Комитета Госсовета РТ по образованию, культуре, науке и национальным вопросам.

«Как показали результаты исследования, проблема избыточной массы тела и ожирения наиболее актуальна для учеников начальной школы. Поэтому работа в школах с учениками и родителями по формированию здорового питания, особенно дома, имеет огромное значение для исправления ситуации», – сказала докладчик.

Авдонина уточнила, что управление провело социологическое исследование по изучению причин распространения ожирения среди школьников в рамках федерального проекта «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек».

Исследование также показало, что в республике ожирение имеется у 30 школьников 5–9 классов и 11 учеников 10–11 классов в каждой сотне учащихся.