Голикова: Новогодние праздники не должны привести к новому витку заболеваемости

В новогодние праздники россияне должны соблюдать все антиковидные меры, чтобы предотвратить всплеск новых случаев Covid-19. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на вице-премьера РФ Татьяну Голикову.

«И, что особенно важно, праздники не должны привести к новому витку заболеваемости в России: обязательно соблюдение ограничительных мер и проведение мероприятий в режиме covid-free», — сказала вице-премьер страны.

Сегодня на съезде РСПП Президент России Владимир Путин также призвал жителей страны не забывать об антиковидных мерах во время новогодних праздников.