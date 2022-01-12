Голикова: Нового эпидемического подъема нам не избежать

Нового эпидемического подъема заболеваемости Covid-19 в России избежать не удастся. Об этом заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на совещании Президента РФ Владимира Путина с членами Правительства, сообщает РИА Новости.

«То, что происходит в мире и уже начало происходить в конце года у нас на территории РФ, — это распространение штамма „омикрон“. Мы уже сейчас понимаем, и эта очевидность, к сожалению, присутствует, что нового эпидемического подъема нам не избежать», — цитирует издание Голикову.

Она также акцентировала внимание на том, что главная задача властей — «предпринять исчерпывающие меры по сдерживанию распространения инфекции».

За прошедшую неделю — с 3 по 9 января — в мире обновлен антирекорд по числу выявленных случаев Covid-19, о чем сообщало ИА «Татар-информ». Случаи нового штамма коронавируса начали выявляться и в регионах России.