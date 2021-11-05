Голикова назвала Татарстан среди регионов, в которых осложнилась обстановка с Covid-19

За эту неделю ситуация с коронавирусной инфекцией осложнилась в 10 регионах России, в том числе и в Татарстане. Об этом рассказала сегодня вице-премьер Татьяна Голикова.

«Ситуация осложнилась в 10 субъектах Российской Федерации, — цитирует ее оперштаб по борьбе с коронавирусом. — Это Белгородская, Саратовская, Тюменская, Челябинская, Ярославская, Магаданская области, Красноярский край, Республики Татарстан, Тыва, Чувашия».

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что за сутки в республике выявлено более 200 случаев Covid-19.