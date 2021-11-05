В Татарстане 206 человек заразились коронавирусом

В Татарстане за сутки выявлено 206 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» рассказала заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина.

«За истекшие сутки 206 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. По нарастанию – 31 720 случаев Covid-19», – сообщила спикер.

Под наблюдением врачей остаются 9,7 тыс. жителей, контактных с больными или с подозрением на заболевание. За сутки проведено 11 тыс. тестов на коронавирус.

Главный эпидемиолог, специалист по иммунопрофилактике Минздрава республики Дмитрий Лопушов добавил, что за сутки от коронавируса вылечились 49 татарстанцев, за всю пандемию — 25 820.