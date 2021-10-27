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27 октября 2021  21:59

Голикова назвала процент привитых первым компонентом вакцины от Covid-19 россиян

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Первым компонентом вакцины от Covid-19 в России в среднем привились 67,8% населения от плана. Об этом заявила вице-премьер России Татьяна Голикова. 

«На сегодняшний день в среднем по стране доля вакцинированного населения первым компонентом от планового числа составляет 67,8%», — рассказала она на совещании с главами российских регионов. 

Голикова напомнила, что этой осенью Россия должна была достигнуть коллективного иммунитета к Covid-19 в размере 80% взрослого населения, сообщает РИА Новости. 

Ранее вице-премьер страны для предотвращения распространения коронавируса на фоне ухудшающейся эпидситуации предложила ввести нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября. Президент России Владимир Путин поддержал инициативу и подписал соответствующий указ 20 октября. 

 

#владимир путин #Коронавирус #татьяна голикова #нерабочие дни
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