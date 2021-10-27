Голикова назвала процент привитых первым компонентом вакцины от Covid-19 россиян

Первым компонентом вакцины от Covid-19 в России в среднем привились 67,8% населения от плана. Об этом заявила вице-премьер России Татьяна Голикова.

«На сегодняшний день в среднем по стране доля вакцинированного населения первым компонентом от планового числа составляет 67,8%», — рассказала она на совещании с главами российских регионов.

Голикова напомнила, что этой осенью Россия должна была достигнуть коллективного иммунитета к Covid-19 в размере 80% взрослого населения, сообщает РИА Новости.

Ранее вице-премьер страны для предотвращения распространения коронавируса на фоне ухудшающейся эпидситуации предложила ввести нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября. Президент России Владимир Путин поддержал инициативу и подписал соответствующий указ 20 октября.