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Голикова наградила двух заместителей гендиректора КАМАЗа за развитие студотрядов
На Всероссийском слете студенческих отрядов вице-премьер РФ Татьяна Голикова вручила благодарственные письма двум заместителям генерального директора ПАО «КАМАЗ» — Жанне Халиуллиной и Сиреню Галиакберову. Об этом сообщает Всероссийский производственный отряд «КАМАЗ».
Халиуллина является заместителем гендиректора по управлению персоналом, оргразвитию и корпоративному управлению, а Галиакберов — по безопасности. Именно они курируют работу производственного студотряда на предприятии.
Всероссийский слёт студенческих отрядов, посвященный 65-летию движения студенческих отрядов и 20-летию создания Российских студенческих отрядов, прошел в Москве. На него съехались 5,5 тыс. участников изо всех регионов страны.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что 200 студентов из России пополнят на зиму сборочные цеха КАМАЗа в Татарстане.
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