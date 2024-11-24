Голикова наградила двух заместителей гендиректора КАМАЗа за развитие студотрядов

На Всероссийском слете студенческих отрядов вице-премьер РФ Татьяна Голикова вручила благодарственные письма двум заместителям генерального директора ПАО «КАМАЗ» — Жанне Халиуллиной и Сиреню Галиакберову. Об этом сообщает Всероссийский производственный отряд «КАМАЗ».

Фото: пресс-служба Российских студенческих отрядов

Халиуллина является заместителем гендиректора по управлению персоналом, оргразвитию и корпоративному управлению, а Галиакберов — по безопасности. Именно они курируют работу производственного студотряда на предприятии.

Всероссийский слёт студенческих отрядов, посвященный 65-летию движения студенческих отрядов и 20-летию создания Российских студенческих отрядов, прошел в Москве. На него съехались 5,5 тыс. участников изо всех регионов страны.

Фото: пресс-служба Российских студенческих отрядов

Ранее «Татар-информ» сообщал, что 200 студентов из России пополнят на зиму сборочные цеха КАМАЗа в Татарстане.