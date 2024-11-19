200 студентов из России пополнят на зиму сборочные цеха «Камаза» в Татарстане

Фото: пресс-служба РСО

Российские студенческие отряды (РСО) займутся сборкой автомобилей на татарстанском автогиганте в рамках зимнего этапа всероссийского студенческого трудового проекта «Камаз», сообщает пресс-служба РСО.

Всего для соответствующих работ, которые продлятся с 10 января по 28 февраля 2025 года, в Набережные Челны приедут 200 участников студотрядов из разных регионов России.

Студенты будут работать на автомобильном, литейном, кузнечном, прессово-рамном заводах и заводе двигателей.

Они будут замещать должности слесарей механосборочных работ, операторов автоматических линий агрегатных станков, наладчиков станков и манипуляторов, сварщиков, токарей, электромонтеров.