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200 студентов из России пополнят на зиму сборочные цеха «Камаза» в Татарстане
Российские студенческие отряды (РСО) займутся сборкой автомобилей на татарстанском автогиганте в рамках зимнего этапа всероссийского студенческого трудового проекта «Камаз», сообщает пресс-служба РСО.
Всего для соответствующих работ, которые продлятся с 10 января по 28 февраля 2025 года, в Набережные Челны приедут 200 участников студотрядов из разных регионов России.
Студенты будут работать на автомобильном, литейном, кузнечном, прессово-рамном заводах и заводе двигателей.
Они будут замещать должности слесарей механосборочных работ, операторов автоматических линий агрегатных станков, наладчиков станков и манипуляторов, сварщиков, токарей, электромонтеров.
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