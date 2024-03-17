Голикова и Новак проголосовали на выборах Президента России

На выборах Президента России проголосовали заместители Председателя Правительства Татьяна Голикова и Александр Новак. Об этом сообщает пресс-служба Кабмина в Telegram.

«Выборы – это наш гражданский долг. Сегодня особый день. Мы выбираем будущее нашей страны, будущее наших детей. Мы фактически голосуем за тех ребят, которые сегодня находятся на передовой и защищают нашу страну», – сказала вице-премьер после посещения избирательного участка в Москве.

Александр Новак также проголосовал на избирательном участке. Он отметил, что в эти дни россияне делают ответственный выбор, который определит вектор развития страны на ближайшие 6 лет.

«Уверен, ваш выбор будет основан в первую очередь на чувстве глубокой любви к Родине и стремлении к ее дальнейшему благополучному развитию и процветанию», – сказал вице-премьер.

Восьмые по счету выборы Президента России проходят 15, 16 и 17 марта. В них участвуют четыре кандидата: Владислав Даванков (от партии «Новые люди»), Леонид Слуцкий (от партии ЛДПР), Николай Харитонов (от партии КПРФ) и действующий глава государства Владимир Путин (как самовыдвиженец).

15 марта в Татарстане начали работу 65 территориальных и 2 722 участковые избирательные комиссии, также открылись 45 временных избирательных участков. Правом сделать свой выбор обладают почти 3 млн татарстанцев. Проведение выборов обеспечивают 22 тысячи членов избиркомов. На избирательных участках работают более 16 тыс. наблюдателей, в том числе иностранных.