Хуснуллин проголосовал на выборах онлайн: «Три операции — и все»

Вице-премьер России Марат Хуснуллин проголосовал на выборах Президента. Он отметил удобство онлайн-голосования и призвал всех граждан не оставаться в стороне. Обращение опубликовано в его телеграм-канале.

«Это главные выборы в нашей стране. Я считаю, что долг каждого гражданина обязательно проголосовать, чтобы определить будущее своей страны», — заметил заместитель председателя Правительства РФ.

Он отдал голос за одно из кандидатов онлайн и отметил удобство этого варианта: «Очень удобно. Три операции — и все, мы уже проголосовали. Можно хоть на рабочем месте, хоть дома».

Напомним, что этот вариант – ДЭГ – проводится в 29 регионах России.

Трехдневные выборы Президента России стартовали 15 марта. В республике работают 65 территориальных и 2722 участковые избирательные комиссии. Также открылись 45 временных избирательных участков в больницах, санаториях, в СИЗО, на вокзале и в аэропорту.

Правом сделать свой выбор обладают почти 3 млн татарстанцев. Проведение выборов обеспечивают 22 тыс. членов избиркомов. На избирательных участках работают более 16 тыс. наблюдателей, в том числе иностранных.

Восьмые по счету выборы Президента России проходят 15, 16 и 17 марта. В них участвуют четыре кандидата: Владислав Даванков (от партии «Новые люди»), Леонид Слуцкий (от партии ЛДПР), Николай Харитонов (от партии КПРФ) и действующий глава государства Владимир Путин (как самовыдвиженец).