Голикова и Мурашко рассказали о состоянии госпитализированных после теракта в «Крокусе»

Вице-премьер Татьяна Голикова и министр здравоохранения Михаил Мурашко рассказали о состоянии госпитализированных из-за теракта в «Крокус Сити Холле».

На данный момент в больницах находятся 107 пациентов, среди них трое детей. Один ребенок – в крайне тяжелом состоянии, два ребенка – в тяжелом состоянии. Среди взрослых 15 находятся в крайне тяжелом состоянии, 42 – в тяжелом состоянии.

«Мы активно взаимодействуем со всеми лечебными учреждениями. Сейчас мы находимся в центре хирургии Пирогова, куда были переведены пациенты из московских областных больниц», – рассказала Татьяна Голикова.

Она подчеркнула, что медикаментов, крови, перевязочных материалов достаточно.

По словам Михаила Мурашко, ситуация у многих пациентов, пострадавших при теракте, улучшается.

Ряд пострадавших был переведен в федеральные медицинские центры.

Напомним, 22 марта преступники открыли стрельбу по мирным гражданам из автоматов Калашникова в подмосковном «Крокус Сити холле», после чего устроили пожар. По данному факту было возбуждено уголовное дело о терроризме. Террористы были задержаны. На данный момент официально известно о 133 погибших, но число жертв теракта продолжает расти.