Голикова: Ежегодно 1,7 млн семей будут пользоваться маткапиталом по нацпроекту «Семья»

Примерно 1,7 млн семей будут ежегодно пользоваться материнским семейным капиталом в рамках нового национального проекта «Семья». Об этом рассказала вице-премьер РФ Татьяна Голикова на заседании Совета по вопросам попечительства в социальной сфере, сообщает ТАСС.

«Мы предполагаем, что ежегодно материнским семейным капиталом будет пользоваться порядка 1,7 млн семей. Единое пособие нуждающимся семьям — это еще 9,6 млн человек ежегодно», — проинформировала заместитель Председателя Правительства России.

Голикова также добавила, что в рамках нацпроекта будет предоставляться семейная ипотека по льготной ставке — речь идет о приблизительно 1,5 млн семей с детьми ежегодно. Также запланировано адресное строительство не менее 100 детских садов в отдельных населенных пунктах.

Национальные проекты в их нынешнем виде реализуются в России начиная с 2019 года по инициативе Президента РФ Владимира Путина. С 2025 года стартуют обновленные нацпроекты, на их реализацию выделят более 40 трлн рублей.