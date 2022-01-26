Голикова: Для борьбы с Covid школам и детсадам поручено утвердить графики работы

Для профилактики распространения коронавируса школам и детским садам России поручено утвердить графики работы, а работодателям — перевести как можно больше сотрудников на удаленку. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

«С целью снижения распространения инфекции регионам поручено утвердить графики работы образовательных организаций дошкольного и общего образования, работодателям — максимально перевести работников на дистанционный режим работы», — рассказала она на совещании с членами Кабмина под председательством Президента РФ Владимира Путина.

Вице-премьер отметила, что Минтруд уже разослал в регионы рекомендации по принятию срочных мер для борьбы с распространением Covid-19 среди получателей соцуслуг.

Ранее Министерство науки и образования Татарстана подчеркнуло, что массового перевода школ на дистант в республике не предполагается.