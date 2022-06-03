Голикова: Число вакансий в РФ превышает количество безработных почти в 3,3 раза

В России число доступных соискателям работы вакансий почти в 3,3 раза больше, чем количество официально зарегистрированных безработных граждан. Об этом заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на заседании по восстановлению рынка труда, сообщает пресс-служба Правительства страны.

«Количество вакансий превышает численность безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости, почти в 3,3 раза», — сказала Голикова, отметив, что россиянам на сегодняшний день предложено более 2,25 млн вариантов работы.

По словам вице-премьера, за период с 23 по 30 мая число граждан с неполной занятостью выросло на 2,7 тыс. человек. В то же время количество трудоспособных граждан, которые находятся «в простое», с 130,7 тыс. увеличилось до 131,9 тыс. Общая численность зарегистрированных безработных за это время выросло на 11,5 тыс. человек.

Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков в свою очередь обратил внимание на то, что прием заявок на профессиональную переориентацию граждан в рамках федерального проекта «Содействие занятости» национального проекта «Демография» продолжается. Сейчас 25,6 тыс. человек по всей стране уже приступили к обучению.

Ранее Правительство РФ направило на поддержку занятости россиян около 40 млрд рублей. Национальные проекты реализуются в России по инициативе главы государства Владимира Путина начиная с 2019 года.