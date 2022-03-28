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Общество
28 марта 2022  13:47

В России стартовал прием заявок на бесплатное переобучение

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Программа бесплатного переобучения стартовала в России 28 марта. В ближайшее время жители страны, которым грозит увольнение, смогут подать заявки на участие в ней. Об этом заявили в пресс-службе Минтруда РФ, передает РИА Новости.

Сейчас запись доступна предпенсионерам, гражданам от 50 лет и старше, молодым матерям в декрете, неработающим мамам дошкольников и некоторым другим категориям граждан.

«В понедельник, 28 марта, стартовала федеральная программа переобучения граждан, испытывающих трудности в поиске работы. Всего соискателям доступно свыше 23 тыс. образовательных программ, при этом для каждого региона набор программ свой — он сформирован с учетом потребностей локального рынка труда», — сказано в сообщении министерства.

Заявки на переобучение принимаются на портале «Работа в России». Программа реализуется в рамках национального проекта «Демография».

Министр труда и социальной защиты Антон Котяков отметил, что 75% прошедших обучение в 2021 году были успешно трудоустроены. По его словам, в текущем году около 345 тыс. человек смогут получить знания, которые в дальнейшем помогут им найти работу или открыть собственный бизнес. 

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Правительство РФ направило на поддержку занятости россиян около 40 млрд рублей.

Национальные проекты реализуются в России начиная с 2019 года по инициативе Президента РФ Владимира Путина.

#занятость населения #переобучение безработных #Демография
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