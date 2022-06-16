Гол нижнекамца Сергачева не помог «Тампа-Бэй» в первом матче финала Кубка Стэнли

«Тампа-Бэй Лайтнинг», цвета которой защищает нижнекамский хоккеист Михаил Сергачев, проиграла первый матч финальной серии Кубка Стэнли против «Колорадо Эвеланш» (3:4 ОТ).

23-летний защитник отметился заброшенной шайбой, которой не хватило для победы. Для воспитанника «Нефтехимика» этот результативный балл стал третьим в этом плей-офф и 28-м за все время выступлений в Кубке Стэнли. По этому показателю Сергачев сравнялся с Ильей Ковальчуком.

Стоит отметить, что в составе «молний» отличились также и другие россияне: Никита Кучеров записал на свой счет результативную передачу, а вратарь Андрей Василевский сделал 34 сейва. В составе «Колорадо» голом и передачей отметился Валерий Ничушкин.

Вторая игра серии до четырех побед состоится 19 июня в американском Денвере.

Ранее стало известно, что голкипер «Тампы-Бэй Лайтнинг» Амир Мифтахов близок к возвращению в «Ак Барс».