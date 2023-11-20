Годовая инфляция в РТ в октябре выросла до 6,37%

В РТ годовая инфляция по итогам октября выросла до 6,37%. Относительно сентября данный показатель вырос на 1,37% (было 5% месяцем ранее).

Как сообщили в Центробанке, причина «инфляционного ускорения» — перенос в цены произошедшего ранее ослабления рубля и сохранение повышенного спроса на отдельные товары. Интересно, что показатель по «обесцениванию российской валюты» в республике оказался ниже, чем в целом по стране (6,69%).

Годовой прирост цен на продовольствие в Татарстане в октябре составил 6,33% (в сентябре было 4,22%). Основная причина - снижение обменного курса рубля в предыдущие месяцы.

«Из-за произошедшего ранее ослабления рубля поставляемые из-за рубежа ягоды, фрукты и овощи стали обходиться дороже. Так, увеличился годовой прирост цен на виноград и помидоры», — приводится пример на сайте регулятора.

Что касается непродовольственных товаров, то в октябре годовой прирост цен на них составил 4,4% (в сентябре было 3,37%).

Услуги же по итогам месяца подорожали до 9,68% в годовом выражении после 8,83% в сентябре. Рост цен был связан с увеличением затрат ряда поставщиков услуг. Так, из-за подорожания авиакеросина увеличились издержки авиаперевозчиков. Как следствие — выросли цены на полеты в экономклассе.

Ранее сообщалось, что годовая инфляция в октябре в России повысилась до 6,69%.