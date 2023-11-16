Годовая инфляция в октябре в России повысилась до 6,69%

По итогам октября 2023-го годовая инфляция в РФ составила 6,69% — это на 0,69% больше, чем в прошлом месяце.

«Рост цен ускорился под влиянием высокого спроса и растущих издержек. Быстрее всего дорожали товары, ускорение по услугам было незначительным», — говорится в сообщении на сайте ЦБ.

Также уточняется, что за октябрь потребительские цены выросли на 0,83% (в сентябре — на 0,87%).

Предварительный прогноз Банка России следующий: в 2023 году годовая инфляция должна составить 7-7,5%. В 2024-м же инфляция ожидается в районе 4-4,5% в годовом выражении.