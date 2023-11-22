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Руc Тат
Экономика 22 ноября 2023 20:06

Годовая инфляция в России ускорилась до 7,4%

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Годовая инфляция в России ускорилась до 7,4%, свидетельствуют данные Росстата.

За неделю с 14 по 20 ноября показатель составил 0,2%, что на 0,03% ниже, чем за предыдущие дни. С начала месяца до 20 ноября прирост цен достиг 0,8%.

Как ранее сообщал «Татар-информ», по итогам октября годовая инфляция в России составила 6,69%, что на 0,69% превышало августовский уровень.

#инфляция
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