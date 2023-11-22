Годовая инфляция в России ускорилась до 7,4%, свидетельствуют данные Росстата.

За неделю с 14 по 20 ноября показатель составил 0,2%, что на 0,03% ниже, чем за предыдущие дни. С начала месяца до 20 ноября прирост цен достиг 0,8%.

Как ранее сообщал «Татар-информ», по итогам октября годовая инфляция в России составила 6,69%, что на 0,69% превышало августовский уровень.