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Годовая инфляция в России ускорилась до 7,4%
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Годовая инфляция в России ускорилась до 7,4%, свидетельствуют данные Росстата.
За неделю с 14 по 20 ноября показатель составил 0,2%, что на 0,03% ниже, чем за предыдущие дни. С начала месяца до 20 ноября прирост цен достиг 0,8%.
Как ранее сообщал «Татар-информ», по итогам октября годовая инфляция в России составила 6,69%, что на 0,69% превышало августовский уровень.
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