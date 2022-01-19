Годовая инфляция в декабре в Татарстане составила 8,7%, незначительно замедлилась

Цены на товары и услуги в Татарстане в декабре 2021 года выросли на 8,7% по сравнению с аналогичным месяцем предыдущего года, сообщил Татарстанстат.

Годовая инфляция в ноябре 2021 года составляла 8,8%. Таким образом, в конце прошлого года рост цен на товары и услуги несколько замедлился.

Цены на продовольственные товары в декабре выросли на 11% (год к году), против 11,6% в ноябре. Годовая непродовольственная инфляция составила 9,2% после 9,1% месяцем ранее.

Услуги за год подорожали на 4,8%, в ноябре этот показатель составлял 4,7%.

Годовая инфляция в целом в России в декабре составила 8,4%.

Ранее эксперт объяснял ИА «Татар-информ» почему инфляция в Татарстане обгоняет российскую и когда следует ожидать снижения темпов роста цен.