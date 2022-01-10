Богатые тоже плачут: почему инфляция в Татарстане обгоняет российскую?

Когда цены на товары и услуги перестанут стремительно расти и почему в Татарстане они дорожают больше, чем в других регионах, рассказал в интервью ИА «Татар-информ» профессор кафедры финансовых рынков и финансовых институтов Института управления, экономики и финансов Казанского федерального университета Игорь Кох.

Игорь Кох: «Люди узнали, что такое ключевая ставка, и почувствовали, как она влияет на жизнь рядового гражданина» Фото: официальный сайт КФУ kpfu.ru

«Ключевая ставка 8,5% очень некомфортна для бизнеса»

– Игорь Анатольевич, раньше мало кто знал про ключевую ставку, сейчас же люди следят за ее уровнем. Для Банка России ключевая ставка – это рычаг влияния на экономику и на инфляцию в стране. В прошлом году ЦБ поднимал ее 7 раз, и сейчас она на уровне четырехлетней давности. Каких решений стоит ждать от Банка России в следующем году?

– Действительно, люди узнали, что такое ключевая ставка, и почувствовали, как она влияет на жизнь рядового гражданина. В первую очередь это связано с тем, что за последние годы очень выросла долговая нагрузка людей. Они осознали, что те ставки, по которым они получают кредиты, привязаны к ключевой ставке Центрального банка. Они поняли, что если ЦБ повышает ставки, это значит, что ипотека будет стоить дороже, что потребительские кредиты будут дороже. Люди осознали эту связь между собой и Центральным банком. Но, с другой стороны, это хорошо, в какой-то степени это способствует повышению финансовой грамотности населения.

В 2021 году Центробанк нетипично много раз повысил ключевую ставку. За год она выросла вдвое – с 4,25% до 8,5%. Это было обусловлено постоянным ускорением инфляции. И сейчас ЦБ вышел на ставку, примерно соответствующую текущему уровню инфляции: по последним данным, она оценивается на уровне 8,4% годовых. Ключевая ставка – 8,5%.

«Люди поняли, что если ЦБ повышает ставки, это значит, что ипотека будет стоить дороже, что потребительские кредиты будут дороже» Фото: официальный сайт Госдумы РФ duma.gov.ru

Эксперты надеются, что такое значительное повышение ключевой ставки окажет существенное воздействие на уровень инфляции, произойдет ее замедление и Центробанк начнет снижать ключевую ставку. Потому что на данном уровне – 8,5% – ключевая ставка очень некомфортна для бизнеса, который зависит от кредитования, некомфортна для потребителей, которые приобретают товары в кредит, то есть некомфортна в целом для экономики и сдерживает ее развитие.

Если появятся признаки торможения инфляции, будем надеяться, что они появятся даже в течение первой половины этого года, то Центральный банк, безусловно, будет снижать ключевую ставку. Конечно, сложно ожидать, что она снизится до 4-5%, вряд ли это будет в течение 2022 года, но снижение хотя бы до 7%, может быть, даже 6%, можно предполагать.

«И 2020 год, и 2021 год – это были годы чрезвычайные с точки зрения Банка России. Сначала было чрезвычайное снижение, затем – чрезвычайное повышение ключевой ставки» Фото: официальный сайт Госдумы РФ duma.gov.ru

– Вы сказали, что в прошлом году Банк России сделал нетипичные шаги, повышая ставку. Но до этого он делал нетипичные шаги, понижая ставку. Может быть, то, что сейчас происходит, – это следствие тех нетипичных шагов, которые ранее были сделаны?

– Отчасти да. В 2020 году, в начале пандемии, когда экономика резко затормозилась, Центральный банк начал ее стимулировать, в том числе за счет снижения ключевой ставки. Тогда и инфляция затормозилась до очень низких значений. Снижение процентной ставки в совокупности с дополнительными стимулирующими расходами Правительства – это выплаты и бизнесу, и гражданам, – в 2021 году разогнало инфляцию. Центральный банк был вынужден откатывать все назад, и, как мы видим, он был вынужден повышать ставку даже выше того уровня, который был в 2019 году.

И 2020 год, и 2021 год – это были годы чрезвычайные с точки зрения Банка России. Сначала было чрезвычайное снижение, затем – чрезвычайное повышение ключевой ставки. Остается надеяться, что в 2022 году эта чрезвычайная ситуация будет нивелирована и ставки вернутся хотя бы к уровню 2019 года – 6-7%.

«Что касается продовольствия, то здесь не только общие темпы инфляции сыграли свою роль, но и более низкий, чем в предыдущие годы, урожай» Фото: официальный сайт Госдумы РФ duma.gov.ru

«Можно ожидать снижения инфляции до 6-7%»

– Несмотря на повышение ставки, инфляция продолжает расти. По последним данным за ноябрь, в Татарстане инфляция оказалась выше российской – 8,8%, цены на продукты с ноября стали расти двухзначными цифрами. Мы такого не видели 6 лет. По вашему мнению, что будет дальше происходить с инфляцией и в том числе ценами на продукты?

– Общая инфляция предположительно все-таки должна стать ниже. Совместные меры Центрального банка и Правительства должны сработать. Они срабатывают не одномоментно, а с определенным отставанием. Поэтому то, что делается сейчас, будет проявляться в течение этого года, и инфляция будет постепенно снижаться. Снизить инфляцию до целевого уровня 4% вряд ли удастся, на это рассчитывать было бы слишком оптимистично. Но, тем не менее, более низкий показатель можно ожидать, хотя бы в пределах 6-7%.

Что касается продовольствия, то здесь не только общие темпы инфляции сыграли свою роль, но и более низкий, чем в предыдущие годы, урожай, и, кстати говоря, не только в Республике Татарстан, но и в целом в России, и даже в мире. Во многих традиционных сельскохозяйственных странах год был неурожайным, что привело к резкому повышению стоимости продовольствия во всем мире. В первую очередь зерна, а зерно – это основа для производства кормов. Соответственно, продукция животноводства тоже стала дорожать.

«Совместные меры Центрального банка и Правительства должны сработать. Они срабатывают не одномоментно, а с определенным отставанием» Фото: официальный сайт Госдумы РФ duma.gov.ru

Поэтому можно предположить, что продовольственная инфляция будет продолжать оставаться более высокой, чем общая инфляция. А дальше будет зависеть от урожая 2022 года. Если будет хороший урожай и в России, и в мире – это собьет цены. Тогда будет более умеренный темп роста цен на продовольствие. В противном случае, к сожалению, ожидать, что продовольствие подешевеет, будет невозможно. Здесь играют роль природные факторы, и мы их никак не можем контролировать.

Что касается того, что инфляция в Татарстане выше, чем в России, тут может быть и просто погрешность расчетов в силу разной потребительской корзины, разной структуры потребления в разных регионах. Но есть еще один фактор. Татарстан – это достаточно богатый, успешный регион по сравнению со многими другими регионами страны. Соответственно, здесь ритейлеры, розничные торговцы имеют возможность повышать цены в большей мере, чем в других местах, где они сталкиваются с более жестким ограничением спроса. Если они не могут повышать цены в более бедных регионах, то для того, чтобы компенсировать свои потери, они могут попытаться повысить цены там, где это возможно. Так что здесь есть определенная логика, хотя она и не в нашу пользу в данном случае.

«Если ритейлеры не могут повышать цены в более бедных регионах, то для того, чтобы компенсировать свои потери, они могут попытаться повысить цены там, где это возможно» Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

«Небольшая инфляция – допинг для экономики вроде чашечки кофе с утра»

– Инфляция – это постоянный рост цен. Люди же хотят не роста, а постоянного снижения цен. Такое вообще возможно?

– Чисто теоретически такое возможно, это называется дефляция. С этим явлением сталкивались даже в России: в течение нескольких лет в отдельные месяцы фиксировались отрицательные темпы инфляции.

В кризисы 2008-го, 2014 года в европейских странах столкнулись с сильной дефляцией. Боролись они с ней гораздо активнее, чем с инфляцией. Дело в том, что небольшая инфляция, низкий уровень инфляции – это своего рода допинг для экономики. Что-то вроде чашечки кофе с утра. Высокая инфляция, галопирующая инфляция, гиперинфляция – это уже как тяжелые наркотики, которые разрушают экономику. А маленькая – 2-4% годовых – только стимулирует ее, заставляет работать активнее.

Дефляция же, когда снижаются цены, – это очень большой тормоз для экономического развития, это дестимулирующее явление. Почему? Если цены все время снижаются, это значит, что производитель вынужден продавать свою продукцию по ценам ниже, чем они были тогда, когда он начинал производство. То есть он с трудом может окупить свои затраты. Если цены снижаются, то человек, который хотел бы что-то купить, говорит себе: «Зачем я буду покупать что-то сейчас, куплю попозже, когда цены снизятся». Он откладывает покупку, а производитель, в свою очередь, не продает товар.

«Если цены снижаются, то человек откладывает покупку, а производитель, в свою очередь, не продает товар» Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

Дальше. Человек, у которого есть деньги и который хочет эти деньги сохранить, просто положит их под матрас. Он не несет их в банк, не вкладывает в ценные бумаги, не запускает их в оборот, потому что не боится, что они обесценятся. Зачем рисковать, кому-то отдавать, ведь деньги не обесцениваются, а только дорожают, даже если просто лежат под подушкой.

Представьте себе, что цены снижаются, деньги дорожают, фактически зарплаты все время будут расти, даже если их не повышать. Люди могут каждый месяц приобретать все больше и больше товаров.

­– Это же хорошо.

– Хорошо, конечно. Но встанет вопрос: где эти товары взять? Если человек работает так же, как и работал, но при этом получает все больше и больше, соответственно, ему в какой-то момент будет просто нечего покупать. Производитель производит столько же товаров. Когда один человек так живет – это хорошо, а когда все одновременно начинают потреблять все больше и больше товаров независимо от роста производительности труда – это неприемлемая ситуация.

Цены могут снижаться на какие-то отдельные товары в отдельные периоды времени, но общее снижение цен на товары не будет происходить никогда.

«Снижение цен – отрицательная инфляция – тормозит любую экономическую активность… Это гораздо хуже, чем умеренная инфляция» Фото: © Михаил Захаров / ИА «Татар-информ»

– Производители сельскохозяйственной продукции приводили такой пример: в 2019 году морковь стоила 9 рублей за килограмм оптом. Фермеры не смогли на ней заработать. В 2020 году моркови посеяли меньше. Ее просто перестали сажать – зачем она нужна, если не приносит денег? И в 2021 году весной у нас закончилась морковь, мы покупали импортную уже за 150 рублей.

– Это как раз один из вариантов.

Снижение цен – отрицательная инфляция – тормозит любую экономическую активность. И эта ситуация для экономики является совершенно некомфортной и неприемлемой. Это гораздо хуже, чем умеренная инфляция. Конечно, инфляция, которая измеряется сотнями процентов в год, – это страшная вещь, но наиболее комфортная ситуация для современной экономики – это низкий темп инфляции. Желательно постоянный. 2-3% в год – это самая комфортная ситуация.