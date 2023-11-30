«Год был весьма трудным»: Минсельхоз РТ отреагировал на снижение производства зерна

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Несмотря на жару и засуху, Татарстан в этом году собрал около 3,7 млн тонн зерна при средней урожайности 26 ц/га. Такого показателя удалось достичь благодаря комплексу агротехнических мероприятий. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе Минсельхозпрода РТ, комментируя данные Росстата по снижению производства зерна более чем на 30%.

«Если посмотреть на итоги 2021 года, когда погодные условия в республике были схожими, то нынешние результаты значительно превзошли осторожные прогнозы. А два года назад аграрии собрали лишь 2,4 млн тонн зерна», – отметили в ведомстве.

Этот год для аграриев выдался достаточно сложным: сначала на востоке республики наблюдались заморозки, когда температура в мае падала до минус 12 градусов, а затем наступила засуха. Всего выпало около 90 мм осадков, что составляет менее половины от нормы. В некоторых районах дождя не было практически все лето.

При этом в нескольких районах урожайность зерновых превысила среднереспубликанский показатель. Так, например, урожайность более 35 ц/га достигнута в Тетюшском, Дрожжановском, Кукморском, Камско-Устьинском районах.

«Несмотря на то, что по погодным условиям уходящий год напоминает засушливые 2010 и 2021 годы, наши аграрии научились минимизировать последствия. Понятно, что только одним ударным трудом в этих условиях высокой продуктивности достигнуть не получится», – подчеркнули в министерстве.

Для достижения высоких показателей по сбору зерновых в Татарстане использовали качественные семена, правильно подготовили и своевременно обработали почву, внесли достаточное количество минеральных удобрений, уточнили в пресс-службе.

Кроме того, важную роль в увеличении продуктивности растениеводства играет поддержка отрасли за счет государственных программ и частных инвестиций.

«Взять, к примеру, один из ключевых факторов урожайности – внесение минеральных удобрений. На протяжении уже нескольких лет республика субсидирует закупку удобрений. Соответственно, мы наблюдаем и позитивный эффект: рост удельного веса вносимых в почву удобрений до 82 кг на гектар. Задача – накопить не менее 80 кг действующего вещества на гектар и на предстоящий год», – пояснили в ведомстве.

Под урожай следующего года уже накоплено 146 тыс. тонн удобрений, или 25 кг в действующем веществе на гектар посевов. Из них 59 тыс. тонн уже внесены под озимые культуры.

Более того, после засушливого 2010 года в республике началось развитие мелиорации. По федеральным и региональным программам отремонтированы 465 ГТС, реконструировано более 35 тыс. гектаров орошаемых земель, проложено свыше 250 км водопровода, закуплено 190 единиц дождевальных машин.

Только за последние пять лет на мелиорацию привлечено более 6,4 млрд рублей инвестиций, в том числе вложено 5,1 млрд рублей бюджетных средств.

Согласно докладу Росстата о социально-экономическом положении в России, в Татарстане на 1 ноября 2023 года произведено более 3,7 млн тонн зерна, включая кукурузу. Это на 31,1% меньше, чем на аналогичную дату прошлого года, о чем сообщал «Татар-информ».