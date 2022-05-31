«Техника физически не успевает работать»: аграрии торопятся завершить сев к концу недели

Дожди задержали начало весенне-полевых работ в Татарстане, но посевную планируют завершить на этой неделе. Больших проблем для урожая Минсельхозпрод РТ не видит. Ведомство надеется на хорошие результаты по итогам сезона, а также на то, что сельхозпроизводители смогут заработать за счет приемлемых цен.

Министр сельского хозяйства и продовольствия Татарстана Марат Зяббаров сообщил на брифинге в Кабинете Министров, что посевная в республике близится к завершению Фото: tatarstan.ru

«Осадки пополнили запас продуктивной влаги»

Министр сельского хозяйства и продовольствия Татарстана Марат Зяббаров сообщил на брифинге в Кабинете Министров, что посевная в республике близится к завершению. «Прошедшие осадки несколько затянули завершение весенних полевых работ, но значительно пополнили запас продуктивной влаги», – сказал глава ведомства.

По его словам, в апреле и мае в республике выпало 139 мм осадков – это вдвое больше, чем в среднем за предыдущие годы.

Затянулась посевная примерно на две недели. «Но мы для себя сегодня страшных моментов не видим. На текущей неделе основной сев мы завершаем. В дальнейшем зависит от погоды: как она себя покажет. С влагой в этом году, слава богу, все хорошо. Очень хорошие дожди прошли. Сейчас нужно тепло, нужно вовремя провести обработку от сорняков, жучков. Есть различные стимуляторы роста. Мы для себя проблемы в этом вопросе не видим (в запоздавшей посевной, – прим. Т-и)», – сказал Зяббаров.

Он не стал раскрывать стоимость весенне-полевых работ, хотя эти цифры ранее озвучивались. Например, в прошлом году затраты составили 28 млрд рублей. «Сейчас цифр не назову, но они однозначно увеличились, потому что удорожание произошло по всем видам: и запчастям, и удобрениям, и у того, кто вовремя не заготовил, – по семенам. Энергоресурсы, топливо», – перечислил министр.

«Сегодня еще не упущены оптимальные сроки сева по гречихе, рапсу и горчице»

Министр сказал, что на сегодня в республике посеяно 1,7 млн га, или 91% от плана. В том числе 94% зерновых – 988 тыс. га, 97% сахарной свеклы – 49,6 тыс. га, 76% кукурузы – 156,4 тыс. га, 92% подсолнечника – 192 тыс. га, 87% рапса – 113 тыс. га, 63% картофеля и овощей – 4,5 тыс. га.

Полностью завершили посевную кампанию Атнинский, Актанышский, Лениногорский и Заинский районы. Еще 7 районов на финишной прямой и должны закончить работы «сегодня-завтра» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Полностью завершили посевную кампанию Атнинский, Актанышский, Лениногорский и Заинский районы. Еще 7 районов на финишной прямой и должны закончить работы «сегодня-завтра».

Однако есть и аутсайдеры – 9 районов посеяли менее 85% плановых площадей. «Если среди отстающих из-за своего географического расположения позже приступили к севу Пестречинский, Сабинский, Верхнеуслонский и Агрызский районы, то у Бугульминского, Бавлинского и Дрожжановского районов, которые одними из первых начинают работы и должны были уже завершать посевную работу, показатели всего лишь на уровне северных районов республики», – заметил министр.

Правда, позже он объяснил опоздание южных районов теми же погодными условиями. «Техника физически не успевает работать, хотя работают в две смены, где-то круглые сутки», – оправдывал запаздывающие хозяйства Зяббаров.

Он также заявил, что с учетом прогноза погоды планируется завершить посевные работы не позднее 5 июня.

«Сегодня еще не упущены оптимальные сроки сева по гречихе, рапсу и горчице. Сев этих культур рекомендуем хозяйствам как альтернативу культурам, сроки сева которых уже прошли» Фото: tatarstan.ru

Министр рекомендовал сельхозпредприятиям в случае, если какие-то культуры, например кукуруза или подсолнечник, не будут посеяны в оптимальные сроки с учетом вегетационного периода, заменить их другими, которые пользуются спросом. Например, подсолнечник растет и созревает в течение 95-105 дней.

«Сегодня еще не упущены оптимальные сроки сева по гречихе, рапсу и горчице. Сев этих культур рекомендуем хозяйствам как альтернативу культурам, сроки сева которых уже прошли. Тем более спрос на них ежегодно растет», – заметил министр.

Удобрения хозяйства купили заранее по фиксированной цене

Министр отметил, что «в настоящее время на полях проводятся мероприятия по формированию урожая», то есть посевы обрабатываются против сорняков, подкармливаются и обрабатываются от вредителей.

Так как без минеральных удобрений рассчитывать на хороший урожай сложно, изначально была поставлена задача – накопить не менее 70 кг действующего вещества на 1 гектар посевов. «В среднем по республике она выполнена. На сегодня накоплено 72,1 кг действующего вещества на гектар. Пока еще хозяйства приобретают по графику удобрения», – сообщил Зяббаров.

Так как без минеральных удобрений рассчитывать на хороший урожай сложно, изначально была поставлена задача – накопить не менее 70 кг действующего вещества на 1 гектар посевов Фото: © Абдул Фархан / «Татар-информ»

Хотя ранее опасения были. Глава Минсельхозпрода РТ пояснил, что обычно хозяйства «просыпались в феврале-марте, буквально за месяц-два до весенних полевых работ» для закупки удобрения. Однако «попереживать нас всех» заставил уже прошлый год. Он пояснил, что цены начали стремительно расти. На аммиачную селитру они взлетели до 30 тыс. рублей за тонну против 14 тыс. рублей в предыдущем сезоне. «Благодаря вмешательству Правительства РФ цена за тонну была зафиксирована на период с 1 декабря по 1 июня на уровне 18-19 тыс. рублей», – отметил министр, добавив, что экспортные цены на селитру достигали более 100 тыс. рублей.

Министерство собрало заявки с каждого хозяйства, выяснив, сколько нужно удобрения, и разработало график, по которому идет поставка.

«Если иностранные семена завезти не получится, то российскими семенами в принципе Россия себя обеспечит»

Зяббаров рассказал о семенах. «Зерновые культуры порядка 40% засеяны оригинальными элитными семенами. Все законтрактованные объемы покупных семян поступили в хозяйства. Уже ряд предприятий ведут переговоры по поставкам семян на следующий год», – сказал министр.

По его словам, для того чтобы исключить импортозависимость, сформирован и направлен хозяйствам перечень поставщиков отечественных семян технических, овощных культур и средств защиты растений.

«Зерновые культуры порядка 40% засеяны оригинальными элитными семенами. Все законтрактованные объемы покупных семян поступили в хозяйства» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Министр отметил, что в Татарстане все семена сахарной свеклы импортные. В текущем году хозяйства обеспечены ими на 100%. Что они будут делать в следующем году? «Пока на этот вопрос у меня ответа нет, но этот вопрос уже вызывает беспокойство, и да, мы эту работу проводим», – ответил журналистам Зяббаров.

Он уточнил, что семена производят и отечественные производители, хотя «урожаи не те, что у зарубежных семян». «Но я думаю, в случае если иностранные семена завезти не получится, то российскими семенами в принципе Россия себя обеспечит», – полагает министр. Переговоры ведутся и с дилерами из дружественных стран.

Для импортной техники нашли отечественные детали вдвое дешевле

В фокусе Минсельхоза в текущих условиях и работоспособность техники, часть из которой импортная. «В результате слаженной работы в ремонтный период 2021-2022 годов с дилерами и производителями сельскохозяйственной техники и запасных частей удалось своевременно и качественно подготовить парк техники, что позволяет эффективно использовать имеющийся потенциал машин», – доложил министр.

Сейчас в посевную задействованы 11 тыс. тракторов, 6 тыс. сеялок, более 6 тыс. культиваторов и 777 посевных комплексов.

Сейчас в посевную задействованы 11 тыс. тракторов, 6 тыс. сеялок, более 6 тыс. культиваторов и 777 посевных комплексов Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Ведомство вместе с Минпромторгом РТ ищет продукцию, которая заместит импорт. Выяснилось, что на промышленных предприятиях республики и в регионах производится более 2 тыс. наименований деталей на импортную технику. «Цены в среднем в 2-3 раза ниже, что особенно ощутимо для отрасли при годовом потреблении запасных частей на сумму более 4,5 млрд рублей», – сказал Зяббаров.

Агропромышленникам по традиции помогают нефтяники – «Татнефть» выделила на весенние работы 70 тыс. тонн дизтоплива. Министр заметил, что стоимость льготная: если цена «коммерческого топлива» составляет до 57 тыс. рублей за тонну, нефтяники отпускают по 54,1 тыс. рублей. Разница в 3-4 рубля за литр, добавил Зяббаров.

Он также напомнил, что АПК в целом оказывается большая господдержка – в этом году она составит 13,3 млрд рублей, в том числе их федеральных источников – 5,4 млрд рублей, из бюджета Татарстана – 7,9 млрд рублей.

Журналисты обратили внимание на то, что в целом в России в этом году ожидается собрать рекордный урожай зерна, и поинтересовались, сможет ли и Татарстан этого добиться.

«Дай бог, будет», – ответил министр.

По его словам, в начале прошлого года были хорошие условия – и снега достаточно зимой, и влаги весной, но летом настала засуха. В результате год оказался тяжелым, с учетом еще и того, что у многих компаний была серьезная кредитная нагрузка. Тем не менее он надеется, что этот будет хорошим, урожая получится собрать больше и «цены будут хорошими».

На агровыставке выберут лучших коров Татарстана

Министр также пригласил принять участие в Международной агропромышленной выставке «Агроволга-2022», которая пройдет с 6 по 8 июля на «Казань Экспо». Здесь будет масштабная экспозиция, пройдут сессии делового форума. А рядом, в шаговой доступности – 48 га опытно-демонстрационных полей.

Ожидается, что в выставке примут участие около 400 компаний, ее посетителями станут около 15 тыс. специалистов и руководителей агропромышленной отрасли со всей России.

«В этом году ожидается участие не только российских, но и зарубежных компаний. Свое участие в выставке уже подтвердили компании из Турции, Казахстана, Беларуси, Ирана и Кореи», – сообщил Зяббаров.

В ходе выставки пройдет конкурс племенных животных крупного рогатого скота молочного направления – независимые приглашенные судьи будут выбирать лучших коров в Республике Татарстан Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

В ходе выставки пройдет конкурс племенных животных крупного рогатого скота молочного направления – независимые приглашенные судьи будут выбирать лучших коров в Республике Татарстан.

Планируются соревнования профессионального мастерства для ветеринаров-ортопедов и механизаторов – они примут участие в «Трактор-шоу».