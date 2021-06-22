В Татарстане на посевную кампанию 2021 года было затрачено около 28 млрд рублей, или свыше 9 тыс. рублей на гектар посева. Урожай застрахован лишь на 10% площадей. Об этом сообщил глава Минсельхозпрода РТ Марат Зяббаров на заседании республиканской Комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности.

Как рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия, урожай текущего года в Татарстане застрахован на площади 268 тыс. гектаров. «К сожалению, не все районы и хозяйства активно работают по агрострахованию, а это единственный инструмент защиты экономической стабильности на сегодня. Страхование очень выгодно для хозяйств, особенно для малых», — отметил он.

Зяббаров уточнил, что всего в республике работают семь страховых компаний. И при подтверждении Гидрометцентром «опасного явления» можно законно обратиться в страховые компании по возмещению ущерба, добавил он.

«Недавно внесены изменения в федеральный закон о государственной поддержке в сфере сельскохозяйственного страхования по введению нового продукта — страхования от ЧС. Закон предусматривает и увеличение доли возмещения затрат хозяйств до 80%. Призываю руководителей сельхозформирований уже на озимых максимально воспользоваться этой возможностью снижения своих рисков от погоды», — подчеркнул докладчик.

Он упомянул, что в 2019 году по предоставленным на экспертизу материалам в Минсельхоз России возмещение прямых затрат по ЧС в сумме 120 млн рублей получили только застраховавшиеся хозяйства. «Но в дальнейшем такой поддержки не будет оказано, так как эти средства переведены на агрострахование по ЧС, и можно обезопасить себя только через страхование», — заключил Зяббаров.