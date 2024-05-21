Glorax купил 1,2 га земли в Казани - будут строить ЖК комфорт-класса

Девелопер Glorax купил участок земли в Московском районе Казани площадью 1,2 га. Теперь там хотят построить жилой комплекс комфорт-класса общей площадью 50 тыс. «квадратов». Начнут реализовывать проект уже в конце этого года, а завершить стройку – к концу 2026-го, сообщает пресс-служба компании.

В рамках проекта девелопер намерен построить на улице Профессора Мухамедьярова 50 тысяч квадратных метров недвижимости. Площадь продаваемого жилья составит 25 тысяч квадратных метров.

Современный жилой комплекс представляет собой три корпуса переменной этажности (от 8 до 19 этажей), объединенные общим стилобатом. Сами корпуса расположат по периметру участка, сформировав закрытый внутренний двор. Основное дворовое пространство расположат на уровне 2 этажа. Во дворе установят детские игровые площадки для малышей разных возрастов, лаунж-зоны для отдыха взрослых, а также площадки для занятий workout.

Также проект предусматривает детсад на 68 мест, паркинг на 320 машин внутри стилобата. Первые этажи комплекса отдадут под кафе, магазины и предприятия сферы услуг. В холлах для удобства жителей появятся комфортные колясочные, для хранения сезонных и крупногабаритных вещей запроектированы кладовые.

«Казань является для нас одним из приоритетных регионов присутствия. В прошлом году город вошел в ТОП-10 городов России с самым высоким уровнем жизни, а годом ранее — в ТОП-3 самых комфортных городов-миллионников страны. Кроме того, столица Татарстана также является популярным направлением для внутреннего туризма», — рассказал президент GloraX Дмитрий Кашинский.

Ранее сообщалось, что Glorax приобрел участок площадью 25 га в «Серебряном бору» в районе Аракчино. Здесь планируется построить более 130 тыс. кв. метров жилья до 2027 года. Однако лакомый участок с видом на Волгу все еще остается без коммуникаций. Подробнее о проекте и проблемах, которые мешают начать освоение, – в материале «Татар-информа».