Global Times: НАТО намерена начать вооруженный конфликт на Тайване после Украины

Заявления американских политиков о том, что поддержка Китаем России в конфликте на Украине неприемлема, может быть связана с намерением начать военный конфликт на Тайване после завершения военной спецоперации, пишет китайская газета Global Times. А так как «НАТО выполняет волю США», то весь альянс может вступить в такой конфликт, говорится в статье.

В своей публикации, приуроченной к окончанию Мюнхенской конференции по безопасности, авторы отметили, что с начала специальной военной операции России на Украине прошел почти год.

«НАТО во главе с США до сих пор вовлечена в кризис, который сама же и спровоцировала. Тем не менее, западный альянс задумал еще один, на Тайване. <…> НАТО и США танцуют в одном тоне, чтобы усилить так называемую угрозу со стороны России и Китая, пытаясь заставить государства-члены НАТО поверить в то, что только США могут обеспечить им безопасность», — пишет издание.

По мнению журналистов, НАТО заинтересована в новом витке эскалации между Пекином и Тайбэем, чтобы решить вопрос о суверенитете острова.

Напомним, ранее власти США обвинили КНР в поддержке РФ и пообещали представить «свидетельства» предоставления Китаем военной помощи России. Власти Китая эти обвинения опровергают, заявляя, что выступают за мирное урегулирование украинского конфликта.