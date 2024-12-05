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На двоих мальчиков, обращающихся с зависимостью от курения в РТ, приходятся три девочки
Из-за вейпов все чаще с зависимостью от никотина сталкиваются несовершеннолетние девочки. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказал заместитель главного врача Республиканского клинического наркодиспансера, детский психиатр-нарколог Степан Криницкий.
«Проблема распространения электронных средств доставки никотина приобрела новые очертания. Сейчас молодежь идет на волне модного влияния и как ни странно проводниками этого влияния является женская часть населения. На двух мальчиков, которые приходят вместе с родителями в наркологический диспансер, приходится три девочки», – отметил врач.
Степан Криницкий добавил, когда врачи диспансера выезжают на отравления никотиносодержащей продукцией, чаще пациенты опять же девочки. Причем такие отравления происходят регулярно.
«Это модное и опасное увлечение, влекущее за собой зависимость и все остальные проблемы», – подчеркнул детский психиатр-нарколог.
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