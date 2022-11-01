Главы трех районов Челнов навестили семьи мобилизованных граждан

В Набережных Челнах руководители трех районов — Автозаводского, Центрального и Комсомольского — посещают семьи мобилизованных граждан. Навестить родных и близких мобилизованных челнинцев с 1 по 7 ноября поручил мэр города Наиль Магдеев.

Как сообщается в Telegram-канале Автограда, глава Автозаводского района Винер Харисов посетил восемь семей, а его сотрудники администрации — 25 семей. В каждом случае отвечали на вопросы, помогали советом, поддерживали.

В Центральном районе глава Эдуард Фаттахов лично встретился с пятью семьями, всего же сотрудники района побывали у 28 семей.

В Комсомольском район исполняющий обязанности главы Фидарис Хабибуллин также начал обход семей мобилизованных. Он побеседовал с пятью семьями, всего же поддержку оказали 26 семьям.

Отмечается, что данные визиты — не единоразовая акция. Все главы вместе со своими сотрудниками посетят все без исключения семьи и создадут базы данных на каждую семью.

Ранее Магдеев отметил, что в так называемую первую волну из Челнов было направлено 400 человек, во вторую еще столько же. Градоначальник дал поручение посмотреть, как живут семьи мобилизованных, какого внимания требуют со стороны администрации, о чем ранее сообщал «Татар-информ».