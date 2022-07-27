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Политика
27 июля 2022  23:06

Главы семи городов Германии призвали задействовать «Северный поток — 2»

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Главы семи небольших городов на немецком острове Рюген предложили задействовать газопровод «Северный поток – 2» для обеспечения энергобезопасности. Письмо с призывом они направили региональному и федеральному правительствам, пишет агентство DPA со ссылкой на документ.

Обращение на имя главы правительства земли Мекленбург – Передняя Померания и министра экономики федерального правительства Роберта Хабека подписали руководители городских управлений Заснитца, Бергена, Зеллина, Бинцера и других городов.

Главы придерживаются мнения, что курс на отказ от российских энергоносителей «не является венным», и советуют вместе с «Северным потоком – 1» задействовать второй газопровод, сертификацию которого заморозили из-за санкций после начала военной спецоперации на Украине. В Германии такую возможностьнеоднократно отвергали.

«Северный поток – 1» на данный момент задействован только на 20% от возможной мощности из-за ремонта одной из газоперекачивающих турбин. Еще одну турбину, изначально застрявшую в Канаде из-за санкций и переправленную в Германию, на сегодняшний день так и не доставили в Россию.

Напомним, ранее Президент России Владимир Путин предложил ввести в эксплуатацию газопровод, отметив, что он был полностью готов к работе, но затем  заморожен по инициативе немецкой стороны. 

#санкции #газопровод #северный поток - 2
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