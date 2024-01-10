Магдеев стал членом оргкомитета всероссийского форума «Малая родина — сила России»

Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев назначен членом оргкомитета по подготовке и проведению всероссийского муниципального форума «Малая родина — сила России». Мероприятие впервые пройдет с 15 по 17 января в Москве, на ВДНХ, при поддержке Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления (ВАРМСУ). Об этом руководитель города рассказал во время аппаратного совещания.

«Безусловно, есть о чем поговорить муниципалитетам на основной площадке. Есть проблемы и задачи, которые необходимо решать в новых условиях. Голос муниципальных образований промышленных центров страны очень важен. Мы можем поделиться наработанным опытом и практиками, что и будем делать в ходе основной двухдневной работы», — отметил он.

Магдеев отметил, что в пленарном заседании форума планируется участие федеральных министерств и ведомств, которые работают над социально-экономическим развитием нашей страны.

«Думаю, вы понимаете: страна — это не только столицы субъектов России, не только Москва, это еще муниципальные города и районы, села, небольшие и крупные. Это и есть наша страна, поэтому задач достаточно много, которые необходимо решать на просторах нашей страны. Приходится жить, работать и трудиться. Порой организационные и финансовые полномочия не всегда подкреплены, и федеральные органы власти об этом знают и видят. Нужно организовывать жизнь на территориях, и мы в ходе подготовки все эти предложения, безусловно, будем озвучивать, рассматривать, обсуждать, находить решения», — добавил мэр.

Организаторы отмечают, что цель форума «Малая родина — сила России» заключается в объединении муниципального сообщества страны на основе единых ценностей служения обществу и государству.

«Самое главное — всегда помнить, что государственная служба это, в первую очередь, служение людям, которые доверили вам такое высокое положение и рассчитывают на эффективное служение», — отмечал ранее Президент Российской Федерации Владимир Путин.