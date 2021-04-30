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Ру Тат
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30 апреля 2021  13:26

Главы правительств ознакомились с экономическим и промышленным потенциалом РТ

Главы правительств ознакомились с экономическим и промышленным потенциалом РТ
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Премьер-министры, прибывшие в Казань для участия мероприятиях Евразийского межправительственного совета, побывали сегодня в МВЦ «Казань Экспо». Вниманию гостей была представлена выставка, посвященная экономическому и промышленному потенциалу Татарстана, сообщает руководитель пресс-службы Президента РТ Лилия Галимова.


Напомним, мероприятие проходит в столице Татарстана с 29 по 30 апреля. Представители Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и России обсуждают актуальные задачи углубления интеграции в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС). 
Ранее ИА «Татар-информ» сообщало о том, что состоялось расширенное заседание совета.

 

Фото: пресс-служба Президента РТ

еаэс
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