Главы правительств ознакомились с экономическим и промышленным потенциалом РТ

Премьер-министры, прибывшие в Казань для участия мероприятиях Евразийского межправительственного совета, побывали сегодня в МВЦ «Казань Экспо». Вниманию гостей была представлена выставка, посвященная экономическому и промышленному потенциалу Татарстана, сообщает руководитель пресс-службы Президента РТ Лилия Галимова.



Напомним, мероприятие проходит в столице Татарстана с 29 по 30 апреля. Представители Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и России обсуждают актуальные задачи углубления интеграции в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало о том, что состоялось расширенное заседание совета.

Фото: пресс-служба Президента РТ