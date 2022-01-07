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Ру Тат
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Политика
7 января 2022  19:50

Главы МИД НАТО призвали к деэскалации в отношениях с Россией

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На экстренной видеоконференции главы МИД стран НАТО призвали к диалогу и деэскалации в отношениях с Россией в преддверии заседания 12 января. Помимо этого, участники онлайн-встречи «проявили единство в ответ на агрессию России против Украины», сообщается в Twitter постпредства США при НАТО.

«В преддверии предстоящего Совета Россия — НАТО министры подчеркнули необходимость дипломатии, диалога и деэскалации», — отмечается в сообщении в соцсети.

Как ранее сообщало ИА «Татар-информ», несмотря на официальную информацию штаб-квартиры, главной темой обсуждения на видеоконференции могли стать предложения России по гарантиям безопасности.

#НАТО #украина
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