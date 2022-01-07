Главы МИД НАТО начали обсуждать предложения России по гарантиям безопасности

Стартовала экстренная видеоконференция глав МИД НАТО, посвященная обсуждению требований России по гарантиям безопасности. Основная цель онлайн-встречи — выработка единой позиции для переговоров с РФ 12 января. Об этом со ссылкой на дипломатический источник сообщает ТАСС.

«Видеоконференция министров началась. Они выработают единую позицию в рамках начинающихся переговоров США и России по вопросам европейской безопасности и в контексте предстоящего 12 января заседания Совета Россия — НАТО», — заявил он.

Ранее штаб-квартира НАТО заявила, что на сегодняшней видеоконференции планируется обсуждение «концентрации российских сил на территории Украины и вокруг нее, и более широких вопросов европейской безопасности». Уточняется, что под «территорией Украины» в официальном заявлении указан Крым.

Напомним, что накануне Нового года Президент России Владимир Путин и его американский коллега Джозеф Байден провели телефонные переговоры, которые продлились менее часа.