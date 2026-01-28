Экс-главврач РКОД после проверки сказал, что не считает свое увольнение обоснованным

Стали известны подробности увольнения экс-главврача республиканского онкодиспансера Ильгиза Хидиятова. Детали сегодня на пресс-конференции в «Татар-информе» раскрыла заведующая отделом антикоррупционных проверок Управления Раиса РТ по вопросам антикоррупционной политики Равия Шрша.

«На основании представления прокуратуры было проведено служебное расследование Министерством здравоохранения РТ. Установлено, что Хидиятов предоставил недостоверные, неполные сведения о доходах, а также допустил конфликт интересов. Данный вопрос был рассмотрен на комиссии – Хидиятов лично присутствовал, дал пояснения по всем обстоятельствам дела. По его мнению, нарушения, которые были им допущены, не являются основанием для увольнения. Но комиссия рекомендовала уволить Хидиятова в связи с утратой доверия, что и было сделано», – заявила Равия Шрша.

Ранее «Татар-информ» рассказывал, что Ильгиз Хидиятов был уволен по представлению прокурора Татарстана Альберта Суяргулова.

Прокурорская проверка выявила, что личные расходы Хидиятова оплачивали коммерческие фирмы. Они оплатили покупку бытовой техники и аренду автомобиля в период заключения с ним госконтрактов. Хидиятов также скрыл сведения о страховании жизни на 5 млн рублей и оформил имущество на 17 млн рублей на родственника.