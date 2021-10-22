Главврач больницы в Коммунарке: Нерабочие дни будут повторяться вновь и вновь

Периоды нерабочих дней будут повторяться в России, пока не выработается коллективный иммунитет. Такое мнение в своем телеграм-канале выразил главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко.

«Подобные „выходные“ будут повторяться вновь и вновь, пока мы не наработаем коллективный иммунитет, пока не включим голову и не начнем с уважением относиться к окружающим нас людям: носить маски в общественных местах, не приходить на работу с симптомами ОРВИ. Мы уже потеряли слишком много времени!» — пишет врач.

В Москве режим выходных дней продлится с 28 октября по 7 ноября. Проценко называет эти «11 дней передышки» возможностью «сорвать несколько циклов заражений».

Он отмечает необходимость данной паузы, добавляя, что иных альтернатив нет — либо все массово идут вакцинироваться, либо так же массово начинают болеть и нарабатывать собственный иммунитет.

Указ об объявлении дней с 30 октября по 7 ноября нерабочими во всех регионах России с сохранением заработной платы работников подписал 20 октября Президент РФ Владимир Путин. Регионы со сложной эпидобстановкой могут самостоятельно принять решение о более раннем введении нерабочих дней, о чем сообщало ИА «Татар-информ».