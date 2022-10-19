Главу Петровско-Заводского поселения РТ вновь ждет наказание – теперь за грязную речку

Как установила прокуратура Сармановского района, на территории Петровско-Заводского сельского поселения в реку Иганя сбрасывают неочищенные стоки из-за неисправности очистных сооружений.

Как показали анализы проб воды, в реке присутствует четырехкратное превышение вредных веществ.

Надзорное ведомство потребовало главу сельского поселения устранить нарушение, а также привлечь виновных работников к ответственности. Кроме того, на самого руководителя исполкома поселения также возбудили административное дело за нарушение правил водопользования при сбросе сточных вод. Об этом сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Накануне «Татар-информ» сообщал, что прокуратура требует привлечь к ответственности главу Петровско-Заводского сельского поселения за свалку отходов после очистки канализации около одного из жилых домов в селе Петровский-Завод.