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Ру Тат
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Происшествия
19 октября 2022  10:07
Павел Климчак

Главу Петровско-Заводского поселения РТ вновь ждет наказание – теперь за грязную речку

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Как установила прокуратура Сармановского района, на территории Петровско-Заводского сельского поселения в реку Иганя сбрасывают неочищенные стоки из-за неисправности очистных сооружений.

Как показали анализы проб воды, в реке присутствует четырехкратное превышение вредных веществ.

Надзорное ведомство потребовало главу сельского поселения устранить нарушение, а также привлечь виновных работников к ответственности. Кроме того, на самого руководителя исполкома поселения также возбудили административное дело за нарушение правил водопользования при сбросе сточных вод. Об этом сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Накануне «Татар-информ» сообщал, что прокуратура требует привлечь к ответственности главу Петровско-Заводского сельского поселения за свалку отходов после очистки канализации около одного из жилых домов в селе Петровский-Завод.

#Прокуратура
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