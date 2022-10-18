Прокуратура требует наказать главу поселения из РТ за свалку после очистки канализации

Прокуратура Сармановского района установила, что в селе Петровский-Завод у жилого дома на улице Нагорной образовалась несанкционированная свалка отходов, которые оставили здесь после очистки канализации.

Надзорное ведомство потребовало у главы Петровского-Заводского сельского поселения убрать отходы и привлечь виновных к ответственности. Кроме того, на самого руководителя исполкома возбудили административное дело за порчу земель. Об этом сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.