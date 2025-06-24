Главу Камских Полян Салахутдинова уволили по утрате доверия за коррупцию

Глава Камских Полян Ринат Салахутдинов уволен в связи с утратой доверия. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры РТ.

Отмечается, что основанием стало получение Салахутдиновым взятки, предоставление недостоверных сведений о доходах, а также выявленные факты незаконного приобретения земельного участка.

Следствие полагает, что в январе директор «Водоканала» получил в качестве взятки от директора управляющей компании района iPhone 16 Pro стоимостью 108 тыс. рублей и аксессуары к нему на 10 тыс. рублей.

Как сообщают сотрудники подразделений экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Республике Татарстан, общая сумма взятки составила 118 тыс. рублей. Гаджет вместе с аксессуарами он передал главе поселка Камские Поляны с просьбой оказывать покровительство в работе УК и ее директору.