Главу базы в Самосырово, где на женщину напали собаки, освободили из-под домашнего ареста

Советский суд Казани принял решение заменить домашний арест владельцу промбазы в Самосырово Иосифу Лившицу иной, более мягкой мерой пресечения – запретом определенных действий. Информацию об изменении меры пресечения «Татар-информу» подтвердили в пресс-службе суда.

«Изменена мера пресечения в виде нахождения под домашним арестом на запрет определенных действий, возложены следующие запреты: на общение со свидетелями, потерпевшими, подозреваемыми и обвиняемыми по уголовному делу», – сообщили в суде.

Иосиф Лившиц – 76-летний владелец производственной базы в Самосырово – содержал у себя больше двадцати собак. Он сам, а иногда его сын кормили их и ухаживали за ними. На базе для псов был оборудован вольер.

9 ноября 2024 года недалеко от этой промбазы было найдено тело женщины со следами укусов животных. Общественность и следствие предположили, что в смерти женщины виноваты собаки Лившица. В ноябре прошлого года суд отправил мужчину под домашний арест.